Робота за кордоном: українцям не радять вірити маловідомим фірмам

Українським трудовим мігрантам, аби не стати об’єктом полювання нечистих на руку бізнесменів та не втрапити в тенета сучасних рабовласників, перед виїздом на заробітки за кордон варто проконсультуватися з фахівцями профспілки трудових мігрантів.

Про це заявив голова Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні і за її межами Сергій ОЛІЙНИК під час радіомосту «Київ-Лісабон», проведеного Національною радіокомпанією України, повідомили УНІАН у прес-службі НРКУ.

За його словами, люди не повинні їхати за кордон з придбаною у сумнівної фірми угодою. «Одним з найкращих методів убезпечення від шахрайства може бути робоча віза, яку опрацювала профспілка мігрантів в Україні. А її партнери за кордоном, така ж профспілка, впродовж всього часу перебування громадянина за кордоном відстежуватимуть відносини з роботодавцем, юристи не допустять порушень трудових відносин», - наголосив С.ОЛІЙНИК.

Як зазначив під час радіомосту президент Асоціації українських емігрантів у Португалії Павло САДОХА, переважна більшість українців має наміри повернутись, але осідає в Португалії. За його словами, основною метою українських заробітчан є повернення в Україну аби на батьківщині відкрити власну справу. «Українці, які виїхали до Португалії, з самого початку прагнули заробити гроші, щоб потім реалізувати цей капітал в Україні», - відзначив П.САДОХА. Утім, за його словами, Португалія розумно використовує потенціал трудових іммігрантів, інтегруючи їх у різні проекти, аби сприяти роботі за фахом. Відколи законодавство Португалії дозволило об‘єднання сімей, відбулася друга хвиля міграції з далекого європейського сходу на далекий захід.

У свою чергу, радник при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, доктор наук з державного управління Олена МАЛИНОВСЬКА заявила під час радіомосту «Київ-Лісабон», що держава має заохочувати повернення українських заробітчан на Батьківщину. За її словами, паралельно із розгортанням української міграції до Португалії, спостерігається і зростання інвестицій португальського капіталу в Україну та надзвичайно важливо, аби Україна заохочувала мігрантів до повернення, створюючи відповідні передумови, зокрема, для відкриття і провадження бізнесу.

Як зазначила під час радіомосту Верховний комісар з питань імміграції та міжкультурного діалогу Португалії Розаріо ФАРМХАУС, українська спільнота з’явилася в Португалії 10 років тому, і це стало для португальців приємним сюрпризом. За її словами, перебування українців в Португалії сприяє тому, що все більше португальців починають виявляти інтерес до України.

Як наголосила Р.ФАРМХАУС, португальська влада прагне зробити все необхідне, аби українці в Португалії почувались не гірше від інших громад. «Це не в останню чергу пов`язане із їхньою працелюбністю, із тим, що вони завжди налаштовані позитивно стосовно португальців. Українці дуже добре інтегрувалася в Португалії і нинішнє перебування ваших громадян в нашій країні об’єднує дві нації», - відзначила Верховний комісар.