У Білорусі знизили норму алкоголю в крові водіїв

У Білорусі стають жорсткішими припустимі норми вмісту алкоголю в крові водіїв. Згідно з постановою радміну, яка набирає чинності з 12 серпня, припустимий рівень вмісту алкоголю в крові знижується з 0,5 до 0,3 промілле, пише ІТАР-ТАСС.

"З цього дня алкогольним сп`янінням вважатиметься наявність абсолютного етилового спирту в крові чи повітрі, що видихається, в концентрації 0,3 і більше промілле. До 12 серпня цей показник дорівнював 0,5 промілле», - проінформували в управління ДАІ МВС Білорусі.

Згідно з офіційними даними, з початку року на дорогах країни було виявлено близько 31,8 тис. нетверезих водіїв. З їх вини на автотрасах загинули 73 людини, більш як 340 дістали травми і каліцтва.

Співробітники ДАІ вважають, що нові правила дозволять поліпшити ситуацію на дорогах, викорінити таке поняття, як "залишкове явище".

Згідно з білоруським законодавством, за управління транспортним засобом у стані сп`яніння водій притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 15 до 35 базових величин (від 105 до 245 доларів) з позбавленням права управління транспортними засобами терміном на 3 роки. За повторне управління в нетверезому стані впродовж року водій притягується до кримінальної відповідальності.

Довідка УНІАН. В Україні «поріг тверезості» — 0,2 г/л (промілле) алкоголю в крові при проведенні тесту повітря, що видихається. Максимальні 0,8 промілле — в Люксембургу, Ірландії, Британії і Мальті. У сусідніх з нами Латвії — 0,5 промілле, Литві — 0,4 промілле, в Польщі — 0,2.