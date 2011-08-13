Міністерство хоче обмежити маршрутки і укрупнити перевізників

Міністерство інфраструктури виступає за обмеження використання автобусів малого класу для пасажирських перевезень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Як зазначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД, у програмі розвитку автотранспорту, яка буде розроблена відповідно до затвердженої Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту до 2015 року, планується передбачити такі обмеження.

«Ми не говоримо про те, щоб не використовувати їх зовсім – вони повинні застосовуватися на маршрутах з невеликими дистанціями і на маршрутах, де низький пасажиропотік», - сказав він.

При цьому заступник міністра інфраструктури – керівник апарату Володимир КОРНІЄНКО зазначив: «Для міністерства головне, щоб будь-який вид транспорту забезпечував безпеку перевезень пасажирів. Тому це питання, незалежно від комерційної частини, ми ставимо на перше місце».

Зокрема, для досягнення цих цілей Мінінфраструктури виступає за укрупнення перевізників, а також виведення з ринку переобладнаних з порушенням вимог транспортних засобів.

С.ДОБРОХОД додав, що укрупнення перевізників сприятиме підвищенню безпеки перевезень і рівня надання послуг, оскільки перевізники, які матимуть більшу кількість транспортних засобів, здатні забезпечити і кращі умови праці і навчання водіїв, створивши для цього відповідну інфраструктуру – служби безпеки руху, медичну службу, службу підвищення кваліфікації і т.д.

«У нас вимоги до перевізника європейські – і виконати їх з одним автомобілем неможливо», - сказав він.

За словами В.КОРНІЕНКА, на сьогодні на ринку автоперевезень працює близько 126 тисяч юридичних осіб, велика частина яких не здатна забезпечити належний рівень надання послуг. Він вважає, що реалізація Концепції і Програми дасть можливість відновити автопарки, зменшити кількість нелегальних перевізників, забезпечити конкурентоспроможність українських перевізників на міжнародному ринку і підвищити безпеку перевезень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив концепцію державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року.