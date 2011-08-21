Найсильніша жінка Уралу побила чоловіка на парковці
23:19, 21 серпня 2011Разное
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Порушено кримінальну справу
Найсильна жінка Уралу Марина Кигельова, яка підозрюється в побитті чоловіка на парковці в Челябінську, не є співробітником поліції, як раніше писали деякі ЗМІ, повідомляє прес-центр МВС Росії.
Про інцидент за участю Кигельової стало відомо 18 серпня. Як повідомлялося раніше, дворазова володарка титулу "Найсильніша жінка Уралу" припаркувала свої автівку на стоянці біля банку в центрі міста, перегородивши виїзд. Водій зробив жінці зауваження, зав`язалася сварка, а потім і бійка. У результаті обоє опинилися в лікарні з травмами.
Проти Кигильової порушено кримінальну справу за статтею про побої. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до двох років, пише РІА "Новости".
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