Найсильніша жінка Уралу побила чоловіка на парковці

Найсильна жінка Уралу Марина Кигельова, яка підозрюється в побитті чоловіка на парковці в Челябінську, не є співробітником поліції, як раніше писали деякі ЗМІ, повідомляє прес-центр МВС Росії.

Про інцидент за участю Кигельової стало відомо 18 серпня. Як повідомлялося раніше, дворазова володарка титулу "Найсильніша жінка Уралу" припаркувала свої автівку на стоянці біля банку в центрі міста, перегородивши виїзд. Водій зробив жінці зауваження, зав`язалася сварка, а потім і бійка. У результаті обоє опинилися в лікарні з травмами.

Проти Кигильової порушено кримінальну справу за статтею про побої. Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до двох років, пише РІА "Новости".