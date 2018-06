Volkswagen розсекретив нову малолітражку (фото)

Компанія Volkswagen розповсюдила офіційну інформацію та фотографії серійної малолітражки up!, світова прем`єра якої пройде в рамках вересневого моторшоу у Франкфурті, повідомляє сайт Motor.ru.

Габаритна довжина компакт-кара становить 3,54 метра, ширина - 1,64, висота - 1,48, а колісна база дорівнює 2,42 метра. Обсяг багажника новинки з піднятими задніми сидіннями становить 251 літри, а зі складеними - 951.

Виробництво VW up! буде розгорнуте на заводі в Словаччині, а продажі моделі на європейському ринку почнуться в грудні ц.р. Автомобіль буде пропонований у трьох версіях: базова під назвою take up!, «середня» move up! і топова high up!.

Офіційно вартість новинки поки не називається. За інформацією Automotive News, ціни на малолітражку будуть починатися від 9,5 тисячі євро.