Дівчина написала на пам'ятнику Леніну "Настя + Діма"

У Кременчуці Полтавської області на неповнолітню дівчину, яка залишила зізнання в коханні на гранітному пам`ятнику Володимиру Леніну, міліція склала адміністративний протокол.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю Управління МВС України в Полтавській області.

За їхніми даними, 17-річна дівчина залишила на гранітному монументі напис «Настя + Діма». Працівникам батальйону патрульно-постової служби, які проходили недалеко від пам`ятника і на власні очі бачили рукотворний процес, дівчина пояснила, що таким чином висловила почуття коханому хлопцеві.

Міліціонери пояснили дівчині, що обрана форма висловлення почуттів неприйнятна й підпадає під ознаки правопорушення. Отже, автору довелося власноруч витерти любовне послання. Крім того, на дівчину було складено адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства.

Як повідомлялося, пам`ятник В.Леніну в Кременчуку перебуває під відеоспостереженням.