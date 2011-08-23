У центрі Києва з'явиться "Рояль в кущах"

Завтра, 24 серпня, в Києві на вул. Б.Хмельницького, 37/2, відбудеться відкриття інтерактивної мозаїчної скульптури на честь ювілею всесвітньо відомого композитора Фредеріка Шопена під назвою «Рояль в кущах».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Нова архітектурна пам’ятка – це паркова скульптура білого кольору, зроблена у формі рояля (2 х 2 м) та устаткована музично-технічними датчиками: при наближенні до роялю звучатимуть фрагменти творів видатного композитора та музиканта.

На внутрішньо-механічному корпусі інструменту замість молоточків і струн знаходиться композиція з червоних квітів (саме такий колір містить прапор Польщі – батьківщини Шопена).