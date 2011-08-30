Івано-Франківські таксисти пікетували міліцію

Сьогодні в Івано-Франківську відбулася акція протесту таксистів. Як передає кореспондент УНІАН, таксисти на своїх машинах прибули до управління міліції та привезли на евакуаторах два обгорілі автомобілі таксі, що були спалені невідомими цієї ночі.

За словами протестувальників, такі випадки відбуваються уже не вперше. Протягом минулого місяця було спалено 5 автівок одного із приватних перевізників. Таксисти заявляють, що зверталися у міліцію, щоб знайшли паліїв. Та вимагають від влади вжити заходів для безпечної роботи.

Пікетувальникам у міліції повідомили, що порушено кримінальні справи за фактом хуліганства, шукають винуватців, яких покарають. Після цього таксисти роз’їхалися.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, міліція розслідує факти хуліганств, пов’язаних з пошкодженням автомобілів таксі. За наданою інформацією, за останні півтора місяці в Івано-Франківську було зареєстровано декілька фактів вчинення хуліганських дій невідомими особами щодо автомобілів, які працюють на ринку послуг таксі. За цими фактами порушені кримінальні справи, міліція проводить комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення і затримання зловмисників. Правоохоронці відпрацьовують низку версій і з’ясовують конкретні причини того, чому об’єктами посягання стають автомобілі однієї і тієї ж фірми-перевізника.

«29 серпня у вечірній час зареєстровано ще два випадки пошкодження автомашин цієї ж фірми, - повідомили в міліції. - Поділяючи занепокоєння працівників підприємства-перевізника у зв’язку з цими подіями кримінального характеру, міліція докладає максимум зусиль та можливостей для того, щоб всебічно розслідувати ці протиправні прояви і притягнути винних до кримінальної відповідальності за хуліганство та пошкодження майна автовласників. Проведені заходи дали певні результати, однак в інтересах слідства розголошувати про це наразі передчасно».