Український моряк випав за борт у Данії - так і не знайшли
МЗС каже: справа на контролі
У Данії випав за борт судна громадянин України, член екіпажу танкера „Kihada”.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.
Згідно з даними Посольства України в Королівстві Данія, нещасний випадок з громадянином України стався 28 серпня під час заходу танкера „Kihada” (прапор Маршальських островів) в порт м. Грено (Данія).
У ході пошуково-рятувальної операції, організованої компетентними органами Данії, громадянина України знайти не вдалося, повідомив О.ДИКУСАРОВ.
На даний час Морською адміністрацією Данії ведеться розслідування причин зазначеного нещасного випадку.
Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Королівстві Данія та в Департаменті консульської служби МЗС України.