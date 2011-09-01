Український моряк випав за борт у Данії - так і не знайшли

У Данії випав за борт судна громадянин України, член екіпажу танкера „Kihada”.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні речника Міністерства закордонних справ України Олександра ДИКУСАРОВА.

Згідно з даними Посольства України в Королівстві Данія, нещасний випадок з громадянином України стався 28 серпня під час заходу танкера „Kihada” (прапор Маршальських островів) в порт м. Грено (Данія).

У ході пошуково-рятувальної операції, організованої компетентними органами Данії, громадянина України знайти не вдалося, повідомив О.ДИКУСАРОВ.

На даний час Морською адміністрацією Данії ведеться розслідування причин зазначеного нещасного випадку.

Справа перебуває на контролі у Посольстві України в Королівстві Данія та в Департаменті консульської служби МЗС України.