Жванецький відкриває пам'ятник Бабелю в Одесі (фото)

4 вересня на розі вулиць Жуковського і Рішельєвської, поруч зі школою № 117, відбулася урочиста церемонія відкриття пам`ятника письменнику Ісааку Бабелю.

Як передає кореспондент УНІАН, меморіальна композиція складається з бронзової скульптури автора знаменитих «Одеських оповідань» і «Конармії», який сидить на сходах із нотатником. Поруч з ним - символічне колесо.

За словами московського скульптора Георгія Франгуляна, «колесо - важливий елемент у біографії письменника. Це колесо долі, колесо з ейзенштейнівськой коляски і колесо з возів «Конармії". Що стосується сходів, то за задумом авторів, вона «може сприйматися і як поріг будинку, і як Потьомкінські сходи Одеси».

У церемонії відкриття пам`ятника взяли участь представники громадськості, члени Всесвітнього клубу одеситів і родичі письменника.

Фото Максима Скрипки / УНІАН

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