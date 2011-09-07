У Маріуполі зацвіли каштани (фото)

У Маріуполі Донецької області вдруге цього року зацвіли каштани.

Про це повідомляє місцевий сайт «Іллічівець»,демонструючи фотографії, зроблені сьогодні на проспекті Металургів біля Міського саду.

Науковці пояснюють таке диво природи мінливою літньою погодою і вторинною вегетацією дерев. За їхніми словами, бруньки, що не встигли розвинутися навесні, після літньої засухи починають прокидатися з осіннім теплом і вологою.

Два роки тому в Маріуполі каштани зацвіли на Приморському бульварі в середині жовтня.