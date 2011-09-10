У Європі можуть продовжити авторські права на музику
01:08, 10 вересня 2011Разное
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Голосування - в понеділок
У Європі можуть продовжити авторські права на музичні записи, повідомляє Радіо Свобода. Голосування міністрів країн-членів ЄС відбудеться у понеділок.
Очікується, що права будуть продовжені з 50 до 70 років, що наблизить європейські норми до практики США.
Багаторічну кампанію за продовження авторських прав вели, наприклад, Пол Маккартні і Кліфф Річард - за нині чинними нормами вони ще за життя втратять права на деякі свої твори.
У США авторські права на музичні записи зберігаються протягом 95 років, на літературні твори і архіви - протягом сімдесяти.
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