У Європі можуть продовжити авторські права на музику

У Європі можуть продовжити авторські права на музичні записи, повідомляє Радіо Свобода. Голосування міністрів країн-членів ЄС відбудеться у понеділок.

Очікується, що права будуть продовжені з 50 до 70 років, що наблизить європейські норми до практики США.

Багаторічну кампанію за продовження авторських прав вели, наприклад, Пол Маккартні і Кліфф Річард - за нині чинними нормами вони ще за життя втратять права на деякі свої твори.

У США авторські права на музичні записи зберігаються протягом 95 років, на літературні твори і архіви - протягом сімдесяти.