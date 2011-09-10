У Коростені проходить IV Міжнародний фестиваль дерунів

Сьогодні у Коростені Житомирської області відбувається IV Міжнародний фестиваль дерунів.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у фестивалі беруть делегації з Росії та Білорусі, а також учасники майже з усіх областей України.

Фестиваль проходить у Коростенському парку культури та відпочинку ім.Миколи Островського. Участь у ньому бере близько десяти тисяч жителів міста та гостей.

Його головними заходами стали: майстер-клас від Коростенського міського голови «Дерун від мера» (Анатолія МОСКАЛЕНКА - УНІАН). Діє також школа дерунярства, де усіх бажаючих вчать мистецтву приготування дерунів.

Організатори фестивалю - Коростенська міська рада - проводять також конкурси на найоригінальніший плакат про деруни, на найбільший і найоригінальніший овоч чи фрукт, що виріс на Коростенщині, а також на кращу композицію з чорнобривців, на кращу вишиванку, на найсмачніший рецепт дерунів тощо. Переможців буде відзначено призами та цінними подарунками.

Під час фестивалю також проходять конкурси на найоригінальніше та художнє нарізування овочів (карвінг), на кращий вірш чи оду дерунам, триває "Дерунярське триборство (армреслінг, піднімання ваги, метання дерунів)

У Коростені під час фестивалю у різних районах міста відбуваються концерти творчих колективів області, виставка-продаж виробів народного промислу та кулінарії.