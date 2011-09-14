У Луганську Кирил закладе камінь у фундамент церкви

14-15 вересня відбудеться візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила до Луганської і Алчевської єпархії.

Як повідомляє УНІАН-релігія, у Луганську 14 вересня патріарх Кирил відвідає Володимирський кафедральний собор.

15 вересня патріарх очолить Божественну літургію на площі Театральній, візьме участь у покладанні квітів до могили Невідомого солдата на площі Героїв Великої Вітчизняної війни, а також здійснить закладку каменю у фундамент храму на честь ікони Божої Матері "Розчулення".