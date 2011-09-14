У Луганську Кирил закладе камінь у фундамент церкви
14:03, 14 вересня 2011Разное
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Візит розпочинається сьогодні
14-15 вересня відбудеться візит патріарха Московського і всієї Русі Кирила до Луганської і Алчевської єпархії.
Як повідомляє УНІАН-релігія, у Луганську 14 вересня патріарх Кирил відвідає Володимирський кафедральний собор.
15 вересня патріарх очолить Божественну літургію на площі Театральній, візьме участь у покладанні квітів до могили Невідомого солдата на площі Героїв Великої Вітчизняної війни, а також здійснить закладку каменю у фундамент храму на честь ікони Божої Матері "Розчулення".
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