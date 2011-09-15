У вчорашньому ДТП у Львові постраждали 14 осіб - уточнені дані
09:31, 15 вересня 2011Разное
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Перекинулася маршрутка Давидів-Львів
За уточненими даними, учора в дорожньо-транспортної пригоди у Львові постраждало 14 осіб.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МНС України.
Раніше повідомлялося про 12 травмованих.
Вранці 14 вересня у м. Львів водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes-709, який перевозив пасажирів за маршрутом "Давидів-Львів", не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля.
Внаслідок ДТП постраждало 14 осіб, яких госпіталізовано до лікарень.
За фактом події правоохоронними органами ведеться слідство.
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