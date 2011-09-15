У Києві вантажівка без гальм протаранила дев'ять авто (фото)
16:18, 15 вересня 2011Разное
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Постраждала одна людина
У Києві в результаті ДТП за участю дев`яти автомобілів постраждала одна людина.
Як повідомили ТСН у столичній ДАІ, аварія сталася в Солом`янському районі. Попередньо встановлено, що в одного з учасників аварії - вантажівки - відмовили гальма, і він не міг зупинитися від Червонозоряного проспекту до вулиці Кіровоградської.
Зупинився автомобіль тільки впершись у білборд.
У результаті інциденту дев`ять машин отримали механічні пошкодження. Окрім водія вантажівки, який з травмами був госпіталізований, ніхто не постраждав.
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