У Києві вантажівка без гальм протаранила дев'ять авто (фото)

У Києві в результаті ДТП за участю дев`яти автомобілів постраждала одна людина.

Як повідомили ТСН у столичній ДАІ, аварія сталася в Солом`янському районі. Попередньо встановлено, що в одного з учасників аварії - вантажівки - відмовили гальма, і він не міг зупинитися від Червонозоряного проспекту до вулиці Кіровоградської.

Зупинився автомобіль тільки впершись у білборд.

У результаті інциденту дев`ять машин отримали механічні пошкодження. Окрім водія вантажівки, який з травмами був госпіталізований, ніхто не постраждав.

Фото з сайту "Друга смуга"