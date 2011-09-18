Два російських мільярдери побилися в телестудії

Російській мільярдер Олександр Лебедєв, власник газет у Британії і Росії, вдарив в обличчя іншого мільярдера Сергія Полонського, колишнього власника будівельної корпорації Mirax.

Це сталось устудії НТВ під час запису телепрограми про фінансову кризу.

Пізніше Лебедєв пояснив свої дії тим, що Полонський поводився загрозливо впродовж теледебатів.