Іномарка збила пішохода і врізалася у маршрутку: є загиблий і поранені

У Мелітополі Запорізької області водій автомобіля «Hyndai Coupe» збив пішохода і врізався у маршрутку на зупинці громадського транспорту.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС у Запорізькій області, подвійне ДТП сталося 19 вересня о 21.07 на проспекті 50 років Перемоги.

«Автомобіль «Hyndai Coupe» при русі здійснив наїзд на пішохода, після чого зіткнувся з маршрутним таксі «Mercedes Bens 308Д», що стояло на зупинці. Внаслідок ДТП загинув 36-річний пішохід, ще 4 людини постраждали», - повідомили у МНС.

За інформацією Управління ДАІ в Запорізькій області, троє пасажирів маршрутного таксі та водій «Hyndai Coupe» каретою “швидкої допомоги” були госпіталізовані до міської лікарні № 1 з травмами легкого і середнього ступеня тяжкості.