Виправні колонії рекламують колючий дріт власного виробництва

Низка українських виправних колоній рекламуватиме на виставці «Технології захисту-2011», яка діятиме у столичному Міжнародному виставковому центрі з 20 по 22 вересня, колючий дріт, камерні замки та інші вироби власного виробництва.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначили в ДПтС, на виставці, крім зразків форменого та робочого одягу, "будуть представлені у рекламному вигляді такі вироби, як сітка-рабиця, колюче стрічкове загородження «Єгоза», «Незабудка», замок камерний, двері камерні, пост сирени ПВ-СС, грати віконні ковані, вогнегасник ВВП-9(з), а також рекламні буклети та прайси".

Разом з тим у прес-службі поінформували, що підприємства установ виконання покарань з 21 по 24 вересня на VIII Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2011» також представлять "у широкому асортименті" швейні вироби, спецодяг, камуфльований одяг та інше.