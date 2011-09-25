Єпархія УПЦ МП організовує пісенний конкурс

У Вінниці пройде пісенний молодіжний конкурс «Шукаємо таланти», організований Вінницькою єпархією Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької єпархії УПЦ МП.

Визначено, що заключний етап конкурсу, у якому візьмуть участь кращі учасники від кожного благочиння, відбудеться у суботу, 18 листопада 2011 року. До цього часу попередній етап конкурсу має пройти у кожному благочинні. Кожен учасник конкурсу (один або група) має виконати дві пісні: одну духовну і одну світську.

Окрім підготовки до пісенного конкурсу благочинні отримали завдання готувати молодіжні команди для участі у змаганні православних ерудитів, заключний етап якого відбудеться у грудні поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у Вінницькій єпархії УПЦ МП 2011 рік оголошений Роком молоді.