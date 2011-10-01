Дружина депутата вкрала кошеня у його коханки
01:26, 01 жовтня 2011Разное
2512 0
Шекспірівські пристрасті
Дружина британського парламентарія визнана винною в крадіжці з проникненням у житло: суд встановив, що вона викрала кошеня з будинку коханки свого чоловіка, повідомляє Бі-бі-сі.
Камери спостереження зафіксували Христину Хеммінг під вікнами приватного володіння в Бірмінгемі, звідки вона вийшла з кошеням пахвою.
На суді з`ясувалося, що відносини місіс Хеммінг з її чоловіком, Джоном, були розірвані після того, як коханка народила від нього дитину.
Вирок підсудної буде винесено пізніше. Кошеня на прізвисько "Красуня" так і не знайшли.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter