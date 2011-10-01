Дружина депутата вкрала кошеня у його коханки

Дружина британського парламентарія визнана винною в крадіжці з проникненням у житло: суд встановив, що вона викрала кошеня з будинку коханки свого чоловіка, повідомляє Бі-бі-сі.

Камери спостереження зафіксували Христину Хеммінг під вікнами приватного володіння в Бірмінгемі, звідки вона вийшла з кошеням пахвою.

На суді з`ясувалося, що відносини місіс Хеммінг з її чоловіком, Джоном, були розірвані після того, як коханка народила від нього дитину.

Вирок підсудної буде винесено пізніше. Кошеня на прізвисько "Красуня" так і не знайшли.