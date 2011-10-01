Узяти електромобіль в прокат буде просто, як велосипед
04:17, 01 жовтня 2011Разное
1342 0
Повідомлення з Парижа
У Парижі запорваджується спрощена схема надання в прокат електромобілів, за основу якої була взята система самообслуговування при оренді велосипедів, повідомляє Бі-бі-сі.
Схема під назвою "Автоліб" дає орендарям змогу самим вибрати і сплатити прокат безбензинового автомобіля на одній з міських стоянок.
Парк електромобілів, які надаються в прокат за новою схемою, становить двісті п`ятдесят машин, але організатори розраховують незабаром розширити його до трьох тисяч.
Усі електромобілі мають супутникову навігацію і можуть проїхати без підзарядки більше трьохсот кілометрів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter