Узяти електромобіль в прокат буде просто, як велосипед

У Парижі запорваджується спрощена схема надання в прокат електромобілів, за основу якої була взята система самообслуговування при оренді велосипедів, повідомляє Бі-бі-сі.

Схема під назвою "Автоліб" дає орендарям змогу самим вибрати і сплатити прокат безбензинового автомобіля на одній з міських стоянок.

Парк електромобілів, які надаються в прокат за новою схемою, становить двісті п`ятдесят машин, але організатори розраховують незабаром розширити його до трьох тисяч.

Усі електромобілі мають супутникову навігацію і можуть проїхати без підзарядки більше трьохсот кілометрів.