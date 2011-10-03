На дорозі з підвищеною аварійністю провели хресну ходу

На Сумщині на ділянці дороги підвищеної аварійності провели хресну ходу.

Як повідомили УНІАН у Сумській єпархії УПЦ МП, з благословення єпископа Сумського і Охтирського ЄВЛОГІЯ выдбулася хресна хода, під час якої були освячені поклонні хрести при дорозі в смт Жовтневе Білопільського району.

Настоятель храму св. Іоанна Богослова протоієрей Олександр ІСАЄВ, настоятель храму св. Миколая в селищі Терни ієрей Сергій ЄСИПЧУК та протоієрей Володимир ПЕТРЕНКО, настоятель храмів, що в селі Марківка і Луциківка, разом з прихожанами пройшли хресною ходою зі святою водою і молитвою 14-кілометрою ділянкою траси Суми-Конотоп, яка є ділянкою підвищеною аварійної небезпеки.

Хрести, встановлені на в`їзді в с. Жовтневе, були виготовлені за активного сприяння селищної ради, а також місцевих агрофірм. Посильні пожертви на виготовлення хрестів були внесені всіма приватними підприємцями, зареєстрованими при Жовтневій селищній раді.