Кількість машин у весільному кортежі не повинна перевищувати шести
01:29, 04 жовтня 2011Разное
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Влада киргизького міста втомилася
Весільні процесії на вулицях південного киргизького міста Джалал-Абад повинні стати скромнішими. Так вирішила місцева влада, втомившись боротися з проблемами дорожніх пробок і аварій у розпал весільного сезону, повідомляє Бі-бі-сі.
Причиною всього цього найчастіше ставали розтягнені до одного кілометра святкові кортежі.
Згідно з новим розпорядженням, максимальна кількість машин у весільній кавалькаді не повинна перевищувати шести.
Киргизька дорожня поліція закликає запровадити подібні обмеження по всій країні. Киргизія має одні з найгірших показників у світі щодо безпеки дорожнього руху.
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