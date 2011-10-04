Кількість машин у весільному кортежі не повинна перевищувати шести

Весільні процесії на вулицях південного киргизького міста Джалал-Абад повинні стати скромнішими. Так вирішила місцева влада, втомившись боротися з проблемами дорожніх пробок і аварій у розпал весільного сезону, повідомляє Бі-бі-сі.

Причиною всього цього найчастіше ставали розтягнені до одного кілометра святкові кортежі.

Згідно з новим розпорядженням, максимальна кількість машин у весільній кавалькаді не повинна перевищувати шести.

Киргизька дорожня поліція закликає запровадити подібні обмеження по всій країні. Киргизія має одні з найгірших показників у світі щодо безпеки дорожнього руху.