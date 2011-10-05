Німці дякують Україні за реабілітацію ведмедів

Німецьке відділення РЕТА – міжнародної організації, що захищає права тварин – направило листа міністру екології та природних ресурсів України Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОМУ із подякою уряду України за створення реабілітаційного центру для ведмедів у Національному парку «Синевир».

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів України, зазначивши, що «передбачається, що всі ведмеді, які утримуються в ресторанах, придорожніх зоопарках та готелях із порушенням Закону України «Про захист тварин від жорсткого поводження» будуть перевезенні та поселені у притулок, який спеціально створюється на території Національного парку «Синевир».

«Створення реабілітаційного центру для цих тварин буде першим кроком на шляху дотримання місцевих законів, оскільки досі важко було знайти місце, де конфісковані ведмеді могли б жити», – зазначено у листі. «Ми віримо, що міністерство буде продовжувати відстежувати порушників і вживати необхідних заходів для забезпечення того, щоб всі ведмеді, котрі перебувають незаконно у жорстоких умовах, були звільнені і доставлені до центру».

РЕТА Німеччина є філією РЕТА США. Це найбільша в світі організація із захисту прав тварин, налічує більш як 2 мільйонами членів.

Довідка УНІАН. «Синевир» - національний парк на території Міжгірського та Хустського районів Закарпатської області.

В 1974 році було організовано ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Синевирське озеро», а згодом - національний парк "Синевир", який було створено за рішенням уряду України у 1989 році. Його площа становить 40 400 га, з них 5807 га відведено під заповідну зону. До складу парку входить і відоме верхове оліготрофне болото Глуханя.

Загальна кількість видів рослин, що росте на території парку - 914, з них 40 занесені в Червону книгу України.

Загальна кількість видів тварин, що мешкають на території парку - 236, з них 22 занесені у Червону книгу України.