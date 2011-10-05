Сьогодні в Одесі пасажирський потяг на смерть збив 9-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася о 07.47 на 1302 км перегону ст. Одеса-Сортувальна - ст. Одеса-Пересип.

Як зазначили у ВЗГ, слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що дві дівчини, учениці 4-го класу одеської школи, по дорозі до школи повинні були перетнути залізничну колію. Дівчата зупинились прямо на рейках, оскільки по сусідній колії рухався вантажний потяг, через шум якого вони й не почули сигналів машиніста пасажирського потягу.

"Машиніст потягу сполученням „Сімферополь-Одеса” застосував екстрене гальмування, але уникнути зіткнення з дитиною не вдалось. Подружка загиблої дівчинки, яка стояла неподалік, не постраждала і повідомила про трагедію батькам загиблої", - зазначили в МВС.