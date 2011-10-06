Пасажирський автобус врізався у «Жигулі»: є жертви

ДТП у Сєвєродонецьку

У Сєвєродонецьку Луганської області у результаті ДТП загинула 59-річна жінка. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ УМВС України у Луганській області, вчора о 15.30 сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-21083 і пасажирського автобуса СПВ22. Водій автобуса, втративши керування, скоїв наїзд на велосипедиста – 59-річну жінку. Від отриманих травм жінка-велосипедист померла на місці події. Також постраждали двоє дітей - пасажири автомобіля ВАЗ-21083. Ведеться слідство, причини ДТП з’ясовуються.

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