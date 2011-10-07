Турист знайшов на курорті в Швейцарії золотий самородок

За повідомленням газети Tribune de Geneve, німецький турист знайшов на одному з місцевих курортів найбільший в історії Швейцарії золотий самородок, повідомляє Бі-бі-сі.

Коли він гуляв уздовж гірської річки в курортному містечку Кран-Монтана, на очі йому трапився блискучий камінь розміром 7 на 3,5 сантиметра. Як підтвердили експерти, знахідка виявилася справжнім золотим самородком вагою в 128,5 грама.

Колишній рекордний самородок був знайдений в Швейцарії в 1997 році і важив на 5,5 грама менше.

У Кран-Монтані сподіваються, що ця новина приведе до напливу туристів, але побоюються, що можлива "золота лихоманка" може зашкодити місцевим красотам.