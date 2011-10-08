У Донецькій ДАІ новий начальник замість померлого

Начальником Управління ДАІ ГУМВС України у Донецькій області призначено підполковника міліції Володимира АСТАПКОВИЧА.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

У повідомленні зазначається, що В.АСТАПКОВИЧ службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1996 році після 7 років служби у Збройних силах. З березня 1996 року по вересень 2002 року він працював на посадах інспектора, старшого інспектора відділу ДАІ міста Донецька. З 2002 по 2005 рік - командир окремого батальйону дорожньо-патрульної служби ДАІ Донецького ГУ УМВС України у Донецькій області.

З 2005 по 20011 рік В.АСТАПКОВИЧ - начальник реєстраційно-екзаменаційного відділу ДАІ м. Донецька. З серпня 2011 року обіймав посаду заступника начальника управління ДАІ ГУМВС України у Донецькій області.

В.АСТАПКОВИЧ має вищу юридичну освіту, одружений, виховує сина і доньку.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня від важкої хвороби у віці 48 років помер начальник управління ДАІ ГУМВС України у Донецькій області Олександр Рубцов.