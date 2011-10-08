Британець виграв у лотерею 100 млн фунтів стерлінгів
05:59, 08 жовтня 2011Разное
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І тепер намагається сховатися
Мешканець Великої Британії виграв у популярній лотереї "Євромільйони" 101 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 157 мільйонів доларів), повідомляє Бі-бі-сі.
Переможець, ім`я якого не повідомляють, ввійде до тисячі найбагатших підданих Великобританії.
Цей виграш став третім завбільшки у країні за всю історію лотереї.
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