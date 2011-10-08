Британець виграв у лотерею 100 млн фунтів стерлінгів

Мешканець Великої Британії виграв у популярній лотереї "Євромільйони" 101 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 157 мільйонів доларів), повідомляє Бі-бі-сі.

Переможець, ім`я якого не повідомляють, ввійде до тисячі найбагатших підданих Великобританії.

Цей виграш став третім завбільшки у країні за всю історію лотереї.