Британець виграв у лотерею 100 млн фунтів стерлінгів

05:59, 08 жовтня 2011
Разное
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І тепер намагається сховатися

Мешканець Великої Британії виграв у популярній лотереї "Євромільйони" 101 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно 157 мільйонів доларів), повідомляє Бі-бі-сі.

Переможець, ім`я якого не повідомляють, ввійде до тисячі найбагатших підданих Великобританії.

Цей виграш став третім завбільшки у країні за всю історію лотереї.

 

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