Силач із Прикарпаття 50 секунд тягнув за собою 38 тонн

Прикарпатський стронгмен Назар ПАВЛІВ встановив новий рекорд, протягнувши вантажівки з асфальтоукладачем вагою 38 тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку силач потягнув 20-тонну цистерну, потім зрушив з місця тягач з пустою платформою, далі платформу загрузили невеликими вантажівками. Після цього - пасажирським автобусом. І насамкінець на вантажівку припаркували асфальтоукладач, які в сумі дали 38 тонн і спортсмен їх протягнув на понад 8 метрів.

Загалом Н.ПАВЛІВ зробив шість спроб, під час яких тягнув кілька вантажівок, та вантажний тягач з різною технікою на ньому. Перед рекордом Н.ПАВЛІВ зрушив тягач з місця, але на позначці 1,1 метра розірвався трос. Проте він не здався, і замінивши трос, протягнув вантаж ще на кілька метрів. І в кінцевому підсумку він протягнув вантаж на 8,67 метри за 49,56 секунд.

Після встановлення рекорду Н.ПАВЛІВ повідомив журналістам, що «в Україні наближається свято 14 жовтня, День Покрови, козацтва, українського війська». «І я хотів цим підтвердити, що в нас в Україні от ще дотепер є козаки. І надалі ми будемо старатися прославляти не тільки наше місто, область, Україну», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше стронгмен зрушував з місця військовий винищувач, тягнув «Карпатський трамвай» і штовхав ядро на найвищій горі українських Карпат - Говерлі. У встановленні чергового досягнення спортсмену допомогли керівництво та працівники «Івано-Франківського облавтодору».

Довідка УНІАН. Н.ПАВЛІВ працює у головному управлінні фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації.