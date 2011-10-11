У чому вони винні? Слово на захист українських силовиків

1 жовтня поліція Нью-Йорка затримала понад 700 людей, які намагалися перекрити автомобільний рух на Бруклінському мосту в знак протесту проти дій впливових фінансових інститутів США, які, на їхню думку, привели США до економічної кризи. На десятки демонстрантів поліцейським довелося надягти наручники, згодом їх відвезли на трьох автобусах

5 жовтня відбулися масові заворушення у столиці Греції Афінах. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, мимовільними жертвами чого стали і українські журналісти, які спостерігали за подіями.

У серпні цього року британська поліція заарештувала 450 осіб за підозрою у причетності в організації погромів.

Стаття 39 нашої Конституції чітко зазначає, що «громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування». Пропоную перечитати цю статтю. Там вичерпно сказано: «мирно, без зброї».

В українських силовиків – чимало проблем, і операція із знищенням чеченських кіллерів в Одесі на початку жовтня ці проблеми висвітлила. Однак інших силовиків в України немає.

У чому винні силовики «Беркуту» та «Грифону», ненависть до яких у окремих виданнях буквально «зашкалює»? Вони «запакували» десятки прихильників Тимошенко, чи застосували газ, як їхні колеги у Нью-Йорку та Афінах? Вони винні у тому, що вони виконують присягу? В тому, що, як це і передбачено кримінально-процесуальним законодавством України, сприймають рішення судді Родіона Кірєєва як беззаперечне і безумовне для виконання?

Одні і ті ж дії силовиків на виконання рішення суду дехто в суспільстві оцінює виключно через призму політичної доцільності. Згадаймо, як у липні цього року після сумновідомих подій у Львові місцевий суд заборонив акції всіх політичних сил і громадських організацій до дня визволення цього міста від фашистської армії. «Беркут» і тоді виконував рішення суду, що нарікань не викликало. Але наближається дата 14 жовтня, коли праві радикали «Свободи» традиційно анонсують свій марш у Києві. Якщо такий марш буде заборонено судом, а «Беркут» забезпечить виконання рішення суду, чи знайдуть його дії громадську підтримку?

Поки наше суспільство не навчиться поважати роботу тих, хто обрав професією дотримання правопорядку, шансів називатися європейським у нього немає.

В’ячеслав Піховшек