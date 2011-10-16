Однорічний хлопчик удавився дротом
02:18, 16 жовтня 2011Разное
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Міліція звинуватила матір
У Сімферополі унаслідок задушення проводами у квартирі загинула дитина.
Нещасний випадок стався 14 жовтня, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі кримського управління МНС.
«Хлопчик, 2010 року народження, зачепився за проводи і задихнувся. Причина смерті: задушення через необачність матері», - йдеться у повідомленні.
На місце події виїжджали співробітники міліції.
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