Однорічний хлопчик удавився дротом

Міліція звинуватила матір

У Сімферополі унаслідок задушення проводами у квартирі загинула дитина. Нещасний випадок стався 14 жовтня, повідомили УНІАН сьогодні у прес-службі кримського управління МНС. «Хлопчик, 2010 року народження, зачепився за проводи і задихнувся. Причина смерті: задушення через необачність матері», - йдеться у повідомленні. На місце події виїжджали співробітники міліції.

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