Житель буковинського села змайстрував двометровий дерев’яний м’яч (фото)

53-річний мешканець села Мошанець Кельменецького району Чернівецької області, колишній випускник Вижницького училища прикладного мистецтва Іван ТКАЧ змайстрував точну копію футбольного м’яча з дерева.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, дерев’яна копія вдесятеро більша за оригінальні розміри м’яча і сягає в діаметрі 2 метри 20 сантиметрів.

За словами майстра, ідея створити м’яча виникла у нього на почату 2011 року, після перегляду по телевізору одного із перших візитів президента УЕФА Мішеля ПЛАТІНІ до України, який інспектував готовність вітчизняних стадіонів до Євро-2012.

Наступного ж дня чоловік взявся за реалізацію задуму. Буковинець вирахував, щоб у виробі не було найменшої шпарини, вибрав спосіб вигинання деталей. Майстер ще з училища знав, що дерево від вологи може «вести», крутити, тож вигадав власний метод протидії цим природнім процесам. У нього кожна латка складається з 19 окремих, різних за розміром і конфігурацією, дощечок, склеєних і скручених між собою шурупами. Всього ж І.ТКАЧ філігранно виготовив і припасував 684 деталі унікального виробу. Всі вони однакового кольору і ширини. М’яч ТКАЧА складається з 36 латок: 12 п’ятикутних і 24 – шестикутних.

Дерев’яний м’яч житель Буковини робив більше півроку, витративши 1,5 кубометра деревини, 10 літрів клею і лаку, кілька кілограмів шурупів і саморізів. Загалом на матеріали І.ТКАЧ витратив майже три тисячі гривень. Крім того, майстер виготовив спеціальну підставку, в якій «сувенір» лежить, ніби в долоні.

За словами майстра, такий м’яч «можна буде встановити біля кожного українського стадіону, де проводитимуть матчі Євро-2012 - це буде ексклюзивний виріб, що приверне увагу уболівальників зі всієї Європи».

І.ТКАЧ переконаний, що до початку Чемпіонату Європи з футболу в Україні встигне виготовити ще три подібні м’ячі. «Досвід і навички уже маю. Зроблю навіть з червоного дерева, якщо тільки буде замовлення й гарантія оплати», - зазначив буковинець.

Фото Сергія Зарайського / УНІАН