Поміняв гроші із паспортом – вважай, що проголосував за Януковича?

Ще раз про новації при обміні валют та про участь Нацбанку у виборах…

Учора я мала зустріч із одним податківцем, екс-керівником підрозділу ДПА у одному з районів столиці. Поплювавшись від сьогоднішньої зовнішньої та внутрішньої політики, роздавши оцінки податковій міліції, він неабияк жваво відреагував на моє зауваження, що у нас залишаються відносно вільні вибори.

– Ви гадаєте, результати волевиявлення вплинуть на офіційні результати голосування? – перепитав він.

І, не дочекавшись моєї відповіді, продовжив:

– Як ви думаєте, чому Нацбанк вирішив брати у людей, які обмінюють валюту, копії паспортів?

– Боротьба із зарплатою у конвертах, механізм збереження валютних резервів, – почала було я...

– Не смішіть мене. Я маю куди більш правдоподібну версію. 2004 року, перед виборами, кожному відділу районної ДПА було таємне завдання видати головному офісу ДПА копії паспортів та підписи двадцяти клієнтів податкової. Якщо ви знаєте, у відділах податкової є паспортні дані суб’єктів господарювання. На моє переконання, паспортні дані та зразки підписів збиралися з однією метою – зробити альтернативні бюлетені. Процес фальсифікації може бути більш-менш тупим, більш-менш зухвалим, просто вкинути бюлетені, просто купити голос виборця, або купити спостерігачів від комісій та домалювати потрібну цифру. Але механізм фальсифікації мав був забезпечений паспортними даними та майже реальним підписом виборця. Тим, який виборець залишає у податковій, або у обміннику банку. Зараз рівень фальсифікації мусить бути на порядок вищий. Цим панам вже не обмежитися “похибкою” в сім відсотків. Тому й підключили не податкову, а НБУ. Банкір Януковича Януковичу ока не виклює. Той здібний хлопець, він у 34 роки в анкеті написав, що має 18 років стажу та кандидатську. І це все він здобув у Донецьку. З такими талантами не пропаде… Пам’ятаєте, нинішній євроінтегратор за посадою Андрій Клюєв називав фальшиві бюлетені “печивом”. Для Клюєва це “печиво” пекли у тому числі у ДПА. Арбузов може бути значно ефективнішим пекарем. Перед ним будуть стояти інші завдання. Тому, міняйте гроші панове, міняйте… На вибори тоді можна буде не йти…

Я нещодавно прочитала у російських “Відомостях”, що там з однієї дуже популярної московської мережі кондитерських звільнився французький пекар. У нього не виходило в Москві пекти такі круасани як у Парижі, хоча і воду, і борошно він замовляв у Франції. Він поїхав додому, сказавши, що у Москві повітря не таке… У нас, очевидно, повітря теж не для круасанів. І підходить воно тільки для печива. І тільки того, що його, за чутками, штампує Нацбанк…

Маша Міщенко