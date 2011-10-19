У Києві завтра метро працюватиме на годину довше
15:29, 19 жовтня 2011Разное
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В зв’язку із матчем «Динамо» - «Бешикташ»
У зв’язку з проведенням 20 жовтня на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Бешикташ» (Стамбул) змінюється режим роботи Київського метрополітену.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, у ніч з 20 на 21 жовтня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.
Окрім цього, передбачено додатковий резервний рухомий склад для пуску на лінії за необхідності.
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