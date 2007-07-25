Шуфрич побачив, як зриває дах по-справжньому (6 фото)

19:36, 25 липня 2007
Разное
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Кабінет міністрів ухвалив створити урядову комісію

В сімох районах Волинської області внаслідок стихійного лиха були знеструмлені 166 населених пунктів, пошкоджені сотні приміщень, 72 лінії електропередач і 619 трансформаторних підстанцій.10 чоловік травмовані внаслідок падіння дерев.

Кабінет міністрів сьогодні прийняв рішення про створення урядової комісії з ліквідації наслідків від урагану у Волинській області. Також уряд виділив із резервного фонду допомогу у сумі 8,5 млн. гривень.

Зруйновані ураганом будинки у районному центрі Волинської обл. м. Турійську, 24 липня 2007 р.

Зламані ураганом дерева біля районного центру Волинської обл. м. Турійська, 24 липня 2007 р.

Зламані ураганом дерева біля районного центру Волинської обл. м. Турійська, 24 липня 2007 р.

Місцеві жителі в зруйнованому ураганом власному будинку в с. Сілець Волинської обл., 24 липня 2007 р.Нестор Шуфрич і місцева жителька у зруйнованому ураганом будинку в селі Сілець Волинської області, 24 липня 2007 р.

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич зустрічається з місцевими жителями після урагану, у районному центрі Волинської обл. м. Турійську, 24 липня 2007 р.

Фото Володимира Дехтярука / прес-служба МНС / УНІАН

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