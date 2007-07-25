Шуфрич побачив, як зриває дах по-справжньому (6 фото)

В сімох районах Волинської області внаслідок стихійного лиха були знеструмлені 166 населених пунктів, пошкоджені сотні приміщень, 72 лінії електропередач і 619 трансформаторних підстанцій.10 чоловік травмовані внаслідок падіння дерев.

Кабінет міністрів сьогодні прийняв рішення про створення урядової комісії з ліквідації наслідків від урагану у Волинській області. Також уряд виділив із резервного фонду допомогу у сумі 8,5 млн. гривень.

Фото Володимира Дехтярука / прес-служба МНС / УНІАН