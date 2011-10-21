Астрологи переконують нардепів, що без них людині не вижити

Спілка астрологів України закликає Верховну Раду при розгляді законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (про захист населення та інформаційного простору від негативного впливу)" зберегти їхню професію в Державному класифікаторі професій.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Спілки астрологів України Олена КАЛАНТАРОВА.

"Астрологія на нинішньому етапі — це прорив наукової свідомості. Та абстрактна модель, з якою працює астрологія, — це унікальна модель, яка стверджує, що людина і навколишнє середовище — єдині. Саме ця модель дає змогу людині вижити", - сказала О.КАЛАНТАРОВА.

Голова Спілки астрологів наголосила, що астрологічна наука тісно пов`язана з математикою, астрономією, психологією та історією. Саме тому, за її словами, астрологічні прогнози базуються, насамперед, на розрахунках певної математичної моделі і чітко прописаних алгоритмах інтерпретації її показників, а не на використанні якихось окультних знань.

У свою чергу представник координаційної ради Спілки астрологів Петро КУР’ЯТ вважає, що Верховна Рада своїми законодавчими ініціативами намагається "перекрити рух Місяця і Сонця". "Професія астролога поширена у всьому світі і в жодній з країн ця наука не заборонена. Наприклад, у США працює близько 200 тисяч астрологічних компаній, у Великобританії — 16 тисяч, в Японії — 15 тисяч компаній", - додав він.

"Закон, який зараз може бути прийнятий, буде антидемократичним, оскільки демократія передбачає наявність свободи слова, права на працю — того, чого ми будемо, по суті, позбавлені", - вважає автор і видавець "Астрологічного календаря для України" Олена ОСИПЕНКО.

Астрологи також повідомили, що наразі завершено розробку кваліфікаційних вимог до професії астролога, навчальну програму з цієї професії і створення підрозділу Гуманітарного університету наукової астрології, на базі якого проходить випробування базових модулів навчальних програм по астрології.

На їх думку, у разі законодавчого запровадження заборони на астрологічну діяльність, цією наукою займатимуться неконтрольовано і непрофесійно. "Дати науковій астрології "зелене світло" на державному рівні — це шанс припинити небажані, так звані, окультно-містичні течії і зміцнити психологічне, моральне і духовне здоров`я суспільства", - наголосила О.КАЛАНТАРОВА.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" про захист населення та інформаційного простору від негативного впливу.

Законопроект підтримали 302 з 378 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Проект закону пропонує встановити обмеження на надання окультно-містичних послуг знахарів, чаклунів, шаманів, магів, екстрасенсів, ворожок, спіритів, астрологів, чаклунів, віщунів та інших осіб, які проголошують себе або вважаються здатними передбачати долю, впливати на людей, духовний світ, майно, навколишнє середовище шляхом використання надприродних здібностей або сил.

Зокрема, пропонується заборонити на телебаченні і в друкованих засобах масової інформації рекламувати послуги цих осіб і транслювати в прямому ефірі надання окультно-містичних послуг для захисту духовного, психічного, морального і фізичного здоров`я населення.