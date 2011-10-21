Киянам обіцяють дешеве м’ясо, та ще й за крок від дому

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов взяв участь у відкритті нового фірмового магазину «М’ясна весна» на Бессарабській площі, 2-А. Поява в центрі Києва такого магазину стане початком великого соціального проекту, який буде реалізований у рамках міської програми розвитку магазинів «крокової досяжності, повідомляє офіційний портал Київської міської влади.

Задля цього між Київською міською державною адміністрацією та приватним акціонерним товариством «АПК-ІНВЕСТ», національним лідером промислового виробництва охолодженого м’яса, підписаний Меморандум про наміри, згідно з яким сторони домовилися розглянути можливість реалізації в Києві соціальної інвестиційної програми створення мережі фірмових магазинів «М’ясна весна».

«Реалізація інвестиційного договору дозволить створити нові робочі місця для киян та забезпечити населення міста доступною за ціною м’ясною продукцією високої якості від вітчизняного виробника», – наголосив Олександр Попов