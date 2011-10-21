На вихідних у Києві обмежать рух транспорту на двох вулицях

У Києві 22 і 23 жовтня у зв’язку з ремонтом буде обмежено рух транспорту по вулицях Предславинській і Барбюса.

Як повідомили УНІАН у прес-слубі Київської міськдержадміністрації, у рамках підготовки 1,5 км зони НСК «Олімпійський» до проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 та відповідно до плану поточного ремонту цими вихідними триватимуть роботи із влаштування асфальтобетонного покриття таких проїжджих частин: 22 жовтня – на вул. Предславинській (на ділянці від вул. Щорса до вул. Тельмана) та 23 жовтня – на вул. А.Барбюса (від вул. Димитрова до вул. Щорса).

Як повідомила комунальна корпорація «Київавтодор», роботи відбуватимуться з обмеженням руху транспорту на вказаних ділянках. У зв’язку з цим «Київавтодор» просить вибачення за тимчасові незручності.