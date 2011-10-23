Мотогонщик загинув на старті
13:40, 23 жовтня 2011Разное
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Повідомляють організатори
Організатори Гран-прі Малайзії в MotoGP оголосили, що мотогонщик Марко Сімончеллі, який виступав за команду Honda, помер після аварії, в яку він потрапив на старті гонки.
Сімончеллі боровся з Альваро Баутіста (Suzuki) за четверте місце, коли втратив керування мотоциклом і впав, після чого з ним зіткнулися Колін Едвардс (Yamaha) і Валентино Россі (Ducati).
Гонку спочатку зупинили, а потім відмінили.
Россі в аварії майже не постраждав, Едвардс вивихнув плече.
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