Мотогонщик загинув на старті

Організатори Гран-прі Малайзії в MotoGP оголосили, що мотогонщик Марко Сімончеллі, який виступав за команду Honda, помер після аварії, в яку він потрапив на старті гонки.

Сімончеллі боровся з Альваро Баутіста (Suzuki) за четверте місце, коли втратив керування мотоциклом і впав, після чого з ним зіткнулися Колін Едвардс (Yamaha) і Валентино Россі (Ducati).

Гонку спочатку зупинили, а потім відмінили.

Россі в аварії майже не постраждав, Едвардс вивихнув плече.