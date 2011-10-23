У зіткненні мотоциклів загинули двоє молодих людей

У Херсонській області в результаті зіткнення мотоциклів загинули двоє людей, ще троє дістали травми.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні МНС України, трагедія сталася минулої ночі орієнтовно о 3:30 на трасі між селами Воскресенка і Громівка у Новотроїцькому районі.

Загинули двоє молодих людей віком 20 і 21 рік. Також в ДТП постраждали ще троє молодих, яких госпіталізовано до районної лікарні. Двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості, стан ще одного оцінюється як тяжкий.