Реконструкція бою в Афганістані (фоторепортаж)

Учасники реконструкції одного епізоду війни в Афганістані, поблизу Севастополя, в неділю, 23 жовтня 2011 р.

24 грудня 1979 року, рішенням Політбюро ЦК КПРС, Радянський Союз почав введення своїх військ до Афганістану. На території Афганістану війська знаходилися дев`ять років - до 1989-го. У травні 1988 р. Радянський Союз почав виведення військ з країни. 15 лютого 1989 останній підрозділ 40-ї армії залишив Афганістан.

Фото Василя Батанова / УНІАН

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