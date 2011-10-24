Азаров задоволений домовленістю з Європою про імпорт автомобілів

У рамках підготовки Угоди про зону вільної торгівлі Україна домовилася з Євросоюзом про безмитний імпорт близько 48 тис. автомобілів на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив сьогодні під час зустрічі з головою Міжнародної організації автовиробників (OICA) Івом ванн дер СТРААТЕНОМ.

"Наші споживачі повинні мати можливість купувати будь-які автомобілі. А нашому автопрому необхідно підійматися на рівень світових виробників і гідно конкурувати з ними. Ми провели переговори з ЄС у межах створення ЗВТ і домовилися про безмитне ввезення близько 48 тисяч автомобілів на рік", - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що така кількість автомобілів відповідає традиційному обсягу імпорту в докризові 2005-2007 роки.

Прем`єр України також пообіцяв, що уряд всіляко сприятиме розвитку українського автопрому і залученню інвестицій у цю галузь.