Водій авто, в якому у ДТП загинуло шестеро футболістів, був нетверезий

Водій автомобіля Skoda Octavia, в якому вночі 24 жовтня в Глобиному Полтавської області внаслідок ДТП загинули 8 чоловік, був нетверезий.

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв`язках з громадськістю обласного управління міліції.

Судмедексперти знайшли в крові 26-річного водія алкоголь – 1,9 проміле, що відповідає середньому ступеню алкогольного сп`яніння. За кермом був син голови Семенівської райдержадміністрації, який не справився з керуванням, виїхав на узбіччя і допустив зіткнення з причепом «КамАЗу».

У салоні легкового автомобіля було семеро пасажирів віком від 17 до 25 років, жителі Полтави, Лубен, Кременчука, Семенівки і Карлівського району. Всі вони загинули до приїзду швидкої допомоги. Загиблі були футболістами. Шестеро з них грали за семенівську команду "Атлант".