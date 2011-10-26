КМДА: ми повністю приберемо автівки з тротуарів і узбіч

До переліку об’єктів, що потребують залучення інвестицій, включено проект будівництва 79 паркінгів у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, таке рішення було прийняте на засіданні постійно діючої конкурсної комісії із залучення інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового і нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста.

За словами голови комісії, заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, місто вже визначило 79 земельних ділянок, де інвестор має звести сучасні паркінги – 15 у центральній частині міста, 7 – біля станцій метрополітену та 57 - у районах житлової забудови. Передбачено, що зводитимуть ці об’єкти за кошти інвесторів та з залученням коштів КП «Київтранспарксервіс».

«За попередніми оцінками, тільки у центрі міста буде побудовано до 4 тисяч машиномісць. Завдяки зведенню цих паркінгів ми зможемо повністю прибрати автівки з тротуарів та узбіч у центрі міста та значно покращати ситуацію у дворах, де сьогодні навіть дитячі майданчики заставлені автомобілями. У центрі міста передбачається будівництво підземних, а у районах житлової забудови – багаторівневих наземних паркінгів», – пояснив Р.КРАМАРЕНКО.