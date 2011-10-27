Міліція втрутилася у "війну" паркувальників за територію

Через конфлікт паркувальників на Троєщині в Києві міліція змушена була організувати біля автостоянок постійний нагляд.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві.

Столична міліція вивчила ситуацію і вважає, що вона має вирішуватись у мирний спосіб, визначений законодавством. А з метою попередження правопорушень біля автостоянок наразі перебувають співробітники Деснянського райуправління міліції.

В міліції інформують, що останнім часом до районного відділу надходили повідомлення про неправомірні дії невстановлених осіб, які намагаються захопити автостоянки, розміщені вздовж лінії швидкісного трамваю по вулиці О.Бальзака.

Під час виїзду за місцем виклику працівники міліції встановили, що за зазначеними адресами розміщуються автостоянки фізичних та юридичних осіб, від яких представники ТОВ „Транс Парк Сервіс” вимагають звільнити паркувальні місця.

Також з’ясовано, що суб’єкти господарювання надавали послуги з паркування автотранспорту відповідно до договорів, укладених з Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, (термін дії яких наразі закінчився) та діючих договорів із КП „Деснянськпарксервіс”.

Прокуратура міста Києва 19 серпня 2011 року винесла протест, згідно з яким дії посадових осіб КП „Деснянськпарксервіс” з укладання договорів на експлуатацію паркувальних місць визнано незаконними та запропоновано підприємству їх розірвати. У вересні 2011 року керівництво КП „Деснянськпарксервіс” попередило суб’єктів господарювання про дострокове розірвання договорів.

Правоохоронці звертають увагу, що за рішенням Київської міської ради від 26 червня 2007 року № 930/1591 КП „Київпарксервіс” визначено єдиними оператором з паркування транспортних засобів та встановлено єдиний порядок експлуатації паркувальних майданчиків в місті. Тож суб’єктам господарювання було запропоновано укласти угоди саме з цим комунальним підприємством. Такі листи підприємці отримали, втім договори на право експлуатації фіксованих місць для паркування з КП „Київпарксервіс” укласти відмовилися.

Разом з тим встановлено, що 14 жовтня 2011 року між КП „Київпарксервіс” та ТОВ „Транс Парк Сервіс” укладено договори, згідно з якими товариству передано в користування паркувальні місця на вулиці О.Бальзака. Як пояснили керівники ТОВ „Транс Парк Сервіс”, 17 жовтня близько 15.00 представники цього підприємства відвідали автостоянки вздовж лінії швидкісного трамваю на вулиці О.Бальзака та повідомили паркувальників про вищезазначену угоду.

Керівники суб’єктів господарювання погодилися на перемовини щодо подальшої експлуатації спірної території.

Керівництво столичної міліція сподівається, що будь-які суперечки вирішуватимуться в подальшому без порушень громадського порядку.