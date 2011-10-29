"Танцювальна столиця України" змінила літери на дорозі

На в`їзді у Кіровоград на місці старого знаку встановили стелу «Кіровоград – танцювальна столиця України» завдовжки 11 м і заввишки 3 м.

Як передає кореспондент УНІАН, до цього на в’їзді у місту (київський напрямок) стояли металеві літери.

Як повідомив перший заступник голови Кіровоградської обласної ради Олександр ШАТАЛОВ, нова стела встановлена в основному за спонсорські кошти. «Так співпало, що попередня конструкція була в аварійному стані. Було вирішено замінити її на більш свіжу та креативну», - зазначив О.ШАТАЛОВ.

За його словами, доцільність встановлення аналогічних стел на всіх в’їздах до міста буде вивчена шляхом опитування громадськості.

Стенд «Кіровоград – танцювальна столиця України» виготовлений за проектом логотипу, з яким місцева команда перемогла у всеукраїнському танцювальному шоу.

Як повідомляв УНІАН, команда Кіровограда 21 травня здобула перемогу і звання танцювальної столиці України у проекті «Майдан’s», що транслював телеканал «Інтер». Винагорода за перемогу склала 1 млн. грн., кошти були витрачені на встановлення в області дитячих майданчиків.