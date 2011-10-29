Поблизу Києва зіткнулися кілька машин, спалахнула пожежа

21:37, 29 жовтня 2011
Разное
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ДТП на старій Обухівській дорозі

На старій Обухівській дорозі поблизу Києва о 21.30 сталася аварія, внаслідок якої виникла пожежа.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, який став свідком події, внаслідок зіткнення кількох легкових автомобілів один з них вибухнув - спалахнула пожежа.

На цей момент пожежники намагаються придушити вогонь.

Рух блоковано. Є постраждалі.

 

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