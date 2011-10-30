Японський рибалка спіймав в океані мішок з великими грошима

Мешканець японського села Офунато в префектурі Івате може стати власником 11 мільйонів єн (більше 145 тисяч доларів) після того, як в його рибальську сітку потрапив мішок з готівкою, пише РІА "Новости" з посиланням на газету "Майніті".

Трохи менше місяця тому рибалка вирушив, як завжди, ставити мережі в узбережних водах Тихого океану. Того ж вечора він повернувся по вилов і виявив в сітці масивний мішок. Як виявилося пізніше, в мішку були 1100 купюр номіналом в 10 тисяч єн.

За законами Японії, якщо власник зниклих речей не заявляє про себе протягом шести місяців, знахідка буде віддана тому, хто знайде.

Таким чином, 27 квітня 2012 рибалка може стати володарем вилову в 11 мільйонів єн.

Префектура Івате, у північно-східній частині о.Хонсю - одна з тих, на які припав удар землетрусу і цунамі 11 березня 2011, коли більша частина районів на узбережжі була повністю зруйнована. Мешканці постраждалих районів втратили не лише свої будинки, а й майно.